Ezra Miller, astro de The Flash, é preso em bar no Havaí

O ator Ezra Miller, astro de Animais Fantásticos e The Flash, foi preso no domingo (27), em um bar no Havaí por conduta imprópria, segundo informações do site Deadline. De acordo com a publicação, a polícia local informou que o ator de 29 anos "ficou nervoso quando clientes do bar começaram a cantar karaokê. Ele começou a gritar obscenidades e, em certo ponto, arrancou o microfone da mão de uma mulher de 23 anos que estava cantando. Depois, atacou um homem de 32 anos que estava jogando dardos".

Segundo comunicado da polícia nas redes sociais, "o dono do bar pediu a Miller que se acalmasse diversas vezes, sem sucesso". Miller foi liberado após pagar fiança de US$ 500 (cerca de R$ 2,3 mil).

Ezra fez sua primeira aparição como The Flash em Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça (2016) e atuou ainda como o herói em Liga da Justiça (2017). O astro protagoniza o primeiro filme solo do herói dos quadrinhos da DC, que está previsto para ser lançado em 2023. As gravações de The Flash foram finalizadas no final de 2021.

Ezra Miller como The Flash (divulgação)

