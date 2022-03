Fã invade condomínio de Diogo Nogueira e ameaça Paolla Oliveira

Um homem invadiu o condomínio do cantor Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ameaçou a atriz Paolla Oliveira. Para defender a namorada, o sambista entrou em luta corporal com o fã e o expulsou do local.

O homem, que não teve a identidade divulgada e seria fã de Diogo, conseguiu passar pela cancela do condomínio e localizar o imóvel do casal. Lá, ele ameaçou e xingou a atriz, mas foi interrompido por Diogo que começou a brigar com o rapaz.

Segundo a Quem, o mesmo homem já havia feito ameaças e estava perseguindo o casal. Por conta disso, eles foram até a 16ª DP da Barra, onde pediam uma medida protetiva.

“Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal que foi deflagrada numa tentativa de invasão à residência do Diogo. Ambos (Diogo e Paolla) foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes”, diz a nota da assessoria da atriz. A equipe de Diogo afirmou apenas que "o processo agora está nas mãos da polícia".