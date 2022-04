Família de Paulo Gustavo se emociona com homenagem na Sapucaí: 'Está vivo em nós'

Familiares e amigos do humorista Paulo Gustavo ficaram bastante emocionados durante o desfile da escola de samba São Clemente, que este ano homenageou o artista, morto no ano passado vítima da covid-19, aos 42 anos.

Dona Déa disse sentir Paulo Gustavo vivo no público (Foto: Reprodução)

Nos carros alegóricos estiveram presentes a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, além da sua irmã, Ju Amaral, e do seu viúvo, Thales Bretas. A mãe do humorista foi ovacionada e agradeceu ao carinho do público com seu filho. "O coração bateu forte e, ao mesmo tempo, feliz. Acredito que ele está vivo ao lado da gente. Ele era alegre, então deve estar adorando toda essa homenagem. Estou feliz e agradecida a São Clemente, ao povo brasileiro por estar sempre com a gente", declarou dona Déa, que esteve na comissão de frente da escola.

Thales falou de emoção de ver homenagem ao marido (Foto: Reprodução)

Quem também ficou muito emocionado foi Thales, que desfilou no carro em homenagem aos gêmeos do casal, Romeu e Gael. "Eu senti muito ele o tempo todo. Foi sensacional sentir o tanto que ele era amado, o tanto que a história dele inspirou e continuará inspirando tanta gente. Ele construiu uma coisa que ninguém nunca mais vai tirar", disse o viúvo.

Marcos Veras, Fábio Porchat e Marcelo Adnet ficaram bastante emocionados (Foto: Reprodução)

O desfile da escola, cujo enredo era "Minha vida é uma peça", contou ainda com amigos do humorista, como Samantha Schmütz, Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Marcos Veras e Katiuscia Canoro, que não seguraram a emoção.

"Ele morreu pela falta de vacina. É um momento alegre, mas muito sério para todos que perderam os seus", disse Samantha.