Fãs preparam homenagem para Marília Mendonça no Pelourinho, em Salvador

Ela faria 27 anos nesta sexta-feira (22). Marília Mendonça (1995-2021) nos deixou no dia 5 de novembro, após um acidente aéreo em Minas Gerais. O Brasil parou com a morte da rainha da sofrência e os fãs ficaram órfãos de uma das maiores cantoras do país.

Oito meses depois, alguns dos milhares de admiradores que a artista tinha, conseguiram se reunir, através de grupos de mensagem, para organizar uma homenagem a Marília. Com cartazes, bolos, camisas e várias palavras de carinho, além de músicas da rainha, cada estado terá seu grupo especial.

Foto: Almiro Lopes / CORREIO

Na Bahia, os fãs irão se reunir no Pelourinho, mesmo local que foi palco para o show de Marília, em 2019, durante a turnê do projeto Todos Os Cantos, que teve a participação do cantor Leo Santana, na canção 'Apaixonadinha'. "Vamos cantar algumas músicas, lembrar de momentos e vai rodar nas principais capitais que foram gravados os projetos, têm Manaus, Rio de Janeiro, Recife. Vai ser algo coletivo", disse Esther Oliveira, de 21 anos, uma das líderes do grupo e fã da cantora há 7 anos.

Até o momento, 16 pessoas que estarão presentes para homenagear e soltar os balões após os parabéns. "Estamos procurando uma pessoa para tocar para ser voz e violão", completou a líder do grupo.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Equipe de Marília Mendonça anuncia lançamento póstumo

Na noite da última quarta-feira (20), a equipe de Marília Mendonça mexeu nas redes sociais da cantora para anunciar o lançamento do EP "Decretos Reais", projeto póstumo da artista.

O volume 1 do "Decretos Reais" será lançado na noite desta quinta-feira (21), véspera do aniversário da rainha do sertanejo. As faixas serão projetadas ao longo do ano e outros decretos serão cumpridos.

"À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h", informou o comunicado.

À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h. pic.twitter.com/bKpHoOAtIx — marília mendonça (@MariliaMReal) July 20, 2022

Reunião de amigos

Outro projeto também será lançado, mas desta vez, pela mãe da Marília, dona Ruth Moreira. A matriarca da família Mendonça recebeu amigos e artistas em uma chácara para gravar um encontro, que uniu música, relatos e muita emoção. Entre os mais próximos, estão Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Dom Vittor & Gustavo, Vitor & Luan, Luiza e Jonh Amplificado. O vídeo será exibido na sexta (22).

Foto: Danilo Marques Contijo/Divulgação