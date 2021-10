Fátima Bernardes passa bem após cirurgia no ombro

Fátima Bernardes passa bem após fazer uma cirurgia no ombro na manhã desta terça-feira (12). A apresentadora anunciou para o público na última sexta-feira no Encontro que entraria de licença médica para fazer uma artroscopia no ombro esquerdo, pois tinha rompido um tendão de um músculo chamado supraespinhal.

Patrícia Poeta, que está substituindo Fátima neste período, contou que a amiga passa bem:

"Terminou agora a pouco a cirurgia com a minha amiga Fátima. Correu tudo bem. A Fátima precisou passar por um procedimento para corrigir o rompimento de um tendão no ombro. Agora começa um novo desafio que é a recuperação. A gente deseja que você fique recuperada logo, logo, fique 100%, e a gente segue cuidando aqui da lojinha", avisou Patrícia.

A informação de Patrícia coincidiu com a postagem feita, horas mais cedo, pelo namorado de Fátima, o deputado federal Túlio Gadelha.