Favoritos, Hugo Calderano e Darlan Romani levam o ouro no Pan

Dois dos principais atletas olímpicos brasileiros, Hugo Calderano e Darlan Romani confirmaram o favoritismo e conquistaram nesta quarta-feira (7) medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, nas disputas individual do tênis de mesa e do arremesso de peso, respectivamente.



Número 6 do mundo, Calderano assegurou, com a medalha de ouro, a vaga na Olimpíada de Tóquio. Na decisão, o brasileiro derrotou o chinês naturalizado dominicano Wu Jiaji por 4x3, com parciais de 11/8, 6/11, 8/11, 11/7, 8/11, 11/8 e 11/2. Não foi, portanto, uma conquista fácil, afinal, o brasileiro esteve em desvantagem de 2x1 e de 3x2 na decisão.



Na campanha do seu título, nas fases anteriores, Calderano havia vencido o chileno Juan Lamadrid por 4x1, o mexicano Marcos Madrid por 4x0 e o canadense Eugene Wang por 4x2, este em duelo pelas semifinais, realizado nesta quarta-feira.



Já na disputa feminina do tênis de mesa, Bruna Takahashi parou nas semifinais ao perder para Adriana Diaz, de Porto Rico, por 4x0, com parciais de 11/9, 11/8, 11/3 e 11/4.

Darlan Romani ganhou o ouro com sobras (Foto: Abelardo Mendes Jr./rededoesporte.gov)





A conquista de Darlan também não foi muito fácil, com o brasileiro reclamando, após levar o ouro, da logística que o forçou a fazer uma longa viagem, além de inflamação na garganta. Ainda assim, ele conseguiu a conquista com a marca de 22,07 metros, quebrando o recorde pan-americano do arremesso de peso.



Bronze na esgrima

Em sua primeira competição após ser campeã mundial, a esgrimista Nathalie Moellhausen ficou com o bronze na disputa da espada. Repetindo o resultado do Pan de Toronto em 2015, a brasileira perdeu nas semifinais em Lima para a norte-americana Katharine Holmes por 15x9.