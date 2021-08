Faxina smart: 10 aparelhos inteligentes que tornam a limpeza de casa mais prática

Aquela ‘geral’ na casa, que levava quase duas horas do seu tempo, reduzida a 15 minutos, no máximo. Sem suor, vassoura e nem pano de chão. Seria um sonho? Na verdade, já é realidade: é só apertar clean. E a mágica acontece: vem um robô e resolve tudo – aspira, passa pano, varre, higieniza e até purifica o ambiente, tudo controlado pelo aplicativo do seu celular. No entanto, tudo tem seu preço e, quanto mais funcionalidades o robô aspirador tem, mais caro ele fica e pode chegar a quase R$ 10 mil.

A comodidade para realizar a tarefa que se tornou mais que rotina na pandemia explica porque o produto cresceu tanto em volume de vendas. Em lojas como a Magalu, por exemplo, no período de abril de 2020 a março de 2021, o crescimento do segmento foi de 796% em vendas, número puxado pelo robô aspirador.

“Existe muita diferença de preços atualmente. Os mais caros são excelentes, mas ainda são custos muito elevados. O desafio do setor é popularizar a categoria”, destaca o diretor comercial da Magalu, Bernardo Pontes.

A varejista Fast Shop seguiu a tendência. Na comparação entre janeiro e julho de 2020 com o mesmo período de 2021, a empresa teve um aumento de 270% em vendas médias mensais de aspirador robô.

No ranking dos três mais vendidos pela loja estão os modelos das marcas Multilaser, Samsung e Electrolux, como pontua o diretor-geral de operações, Eduardo Salem.

“Com o isolamento social, as pessoas ressignificaram a relação com sua casa. Os maiores picos de venda condizem com a Black Friday, por isso, podemos esperar que nesse final de ano teremos bons resultados”.

Fato é que a professora Verônica Domingues, de 44 anos, se rendeu aos encantos do robô aspirador multifuncional, que ainda passa pano também. Na hora de comprá-lo, pesquisou bastante o preço, capacidade de armazenamento do repositório de pó, bateria, manutenção e leu muitos comentários antes de efetivar a compra. “Não foi um investimento barato, custou R$ 2,7 mil. Porém, ele tornou a limpeza do dia a dia mais fácil”, garante.

E para quem, como Verônica, quer contar com essa ajudinha, listamos 10 aparelhos smart que prometem deixar a casa limpa sem muito esforço. “Hoje, o meu trabalho é só levar um robô de um cômodo da sala para o outro ou limpá-lo após o uso. Enquanto você estaria varrendo a casa ou passando pano, pode dar conta de outras atividades e isso realmente faz muito a diferença”, garante a professora.

Do mop esfregão ao robô, veja as opções.

1. Mop esfregão giratório

O esfregão gira 360º durante a limpeza de pavimentos e pisos. Inclusive, é possível trocar o seu refil e utilizar também um cabo extensor de acordo com o modelo.

R$ 45 a R$ 116,60

2. Mop rodo

O rodo vem com um sistema de spray com reservatório de água que aposenta o balde na hora de passar pano. Também é ideal para a limpeza vidros, janelas e outras superfícies lisas.

R$ 54,96 a R$ 84,90

3. Vassoura elétrica

A vassoura elétrica tem cerdas rotativas que puxam a sujeira da superfície. Existem modelos disponíveis no mercado que contam com uma espécie de almofada eletrostática que prende as micropartículas de pó, impedindo que elas voltem para o chão. Em outras palavras, é o fim do apanhador de lixo.

R$ 97,60 a R$ 271,50

4. Robô aspirador

Quanto mais inteligente e maior o número de recursos, mais caro. Há modelos com sensor para evitar obstáculos, scanner de ambiente ou onde é possível controlar o equipamento pelo celular e até programar a faxina. Inclusive, há marcas como a iRobot, em que ele se recarrega sozinho e logo após volta ao trabalho, além de contar com comando de voz e conexão com wi-fi.

R$ 115,72 a R$ 9.309,99

5. Robô limpa vidros e paredes

No geral, esse limpador conta com um sistema anti-queda, o que evita que o aparelho caia caso a bateria termine. Boa parte dos modelos possui controle remoto, mas isso também pode ser feito por aplicativo.

R$ 1.177,06 a R$ 6.859,99

6. Robô passa-pano

O robô vai até lugares da casa de difícil alcance e ajuda a remover manchas e resíduos mais pegajosos do chão com o seu spray jato de precisão. Entre os modelos, estão equipamentos com sistema de detecção de desníveis, capazes de evitar que o robô suba ou molhe o tapete.

R$ 184 a R$ 3.919

7. Robô multifuncional

A depender do modelo, o aparelho varre, aspira, passa pano, umidifica e higieniza o ambiente ou permite, ainda, limpar vidros e paredes. Os mais comuns vem na versão de dupla função, sobretudo, de aspirar e fazer a limpeza molhada.

R$ 197,03 a R$ 5.999

8. Lixeira smart

Em geral, as lixeiras inteligentes possuem um sensor que detecta movimentos, que permite que ela abra, feche automaticamente e sinalize quando o saco de lixo precisa ser trocado.

R$ 157, 23 a R$ 1.599

9. Purificador de ar

O aparelho atua na eliminação impurezas, ácaros e outros microrganismos que estão presentes no ambiente. Há modelos com wi-fi, diferentes estágios de purificação e desodorização, além de recursos que permitem o monitoramento da qualidade do ar da casa.

R$ 199,99 a R$ 14.150,42

10. Limpador a vapor

O aparelho higieniza superfícies, remove sujeiras e microrganismos de cortinas, colchões, almofadas e também pode ser usado para tirar a gordura de fogões, fornos, exaustores, e grelhas, assim como na limpeza de cantos, frestas, rejuntes e rodapés da casa.

R$ 135, 92 a R$ 1.025,89

*Valores pesquisados na internet no dia 12/8 nas lojas Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon, Fast Shop, iRobot, Polishop e Mercado Livre. O preços variam de acordo com o modelo, funções dos aparelhos e marcas.