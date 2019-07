Federação argentina reclama de árbitro e de Bolsonaro no Mineirão

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) formalizou na Conmebol nesta quarta feira (3) a sua queixa em relação à arbitragem da partida da última terça-feira (2), em que o Brasil venceu os argentinos por 2x0 no Mineirão pelas semifinais da Copa América.

A carta da AFA, assinada pelo presidente da entidade, Cláudio Fabián Tapia, foi entregue à Conmebol. A entidade também reclama da presença e da postura do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, durante a partida.

Em relação ao campo, a entidade argentina reclama sobretudo da atuação do árbitro equatoriano Roddy Zambrano e da equipe do assistente de vídeo. Segundo a AFA, houve dois pênaltis a favor da Argentina que não foram apontados pelo VAR.

"Lamentavelmente, o acontecido na partida de ontem (terça) entre nossa seleção e sua similar de Brasil merece uma profunda reflexão que põe em dúvida que tenham sido observados os princípios de ética, lealdade e transparência que vocês recorrentemente invocam", diz a carta da AFA.

"A seleção argentina foi claramente prejudicada pela arbitragem encabeçada pelo árbitro Roddy Zambrano durante todo o desenvolvimento da partida, e em particular pela não utilização do VAR em duas jogadas concretas que poderiam, sem dúvidas, reverter o resultado final", completa.

A entidade argentina entende que houve pênalti de Arthur em Otamendi num lance de escanteio e de Daniel Alves sobre Aguero em lance que acabou na sequência originando o segundo gol do Brasil.

A AFA solicita o envio do áudio da conversa entre o árbitro Zambrano e o comando do árbitro de vídeo, além das imagens da sala da central do VAR.

"Como bem apontou nosso capitão e referência Lionel Messi, foi utilizada esta ferramenta tecnológica para questões menores que definiram partidas. Porém no jogo entre Argentina e Brasil injustificadamente o árbitro evitou utilizar o VAR em, pelo menos, duas jogadas concretas que claramente influenciaram no resultado final", considera a carta entregue à Conmebol.

Bolsonaro

O presidente brasileiro esteve no Mineirão, onde assistiu ao jogo de um camarote. No intervalo da partida Bolsonaro desceu ao gramado e circulou em torno do campo, saudando os torcedores nas arquibancadas. A atitude gerou vaias e ovações do público.

A AFA criticou pesadamente a atitude do presidente, a qual chamou de 'volta olímpica': "A imprudência na condução da arbitragem gerou um ambiente evitável, agravado pela presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que não passou despercebida por jogadores, dirigentes e o público em geral, já que foram evidentes suas manifestações políticas durante o desenrolar do jogo. Não podendo deixar de mencionar que no intervalo deu uma verdadeira volta olímpica no estádio".

A entidade segue com a crítica: "Os princípios da Fifa e da Conmebol de não ingerência, e a proibição que rege todos seus membros de realizar manifestações políticas em um evento esportivo, devia ser advertida pela comitiva presente. Não questiono o tamanho do presidente do Brasil, mas os responsáveis da organização do evento deviam evitar manifestações políticas".