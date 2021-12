Federação Baiana realiza 1º Fórum de Vôlei da Bahia

Começa nesta sexta-feira (10) e vai até sábado, na Unijorge, o 1º Fórum de Vôlei da Bahia. O evento é organizado pela Federação Baiana de Voleibol (FBV) e tem como tema “Novos rumos para o voleibol baiano”.

As inscrições são feitas através de um formulário disponível no site da federação, e o preço sugerido é a doação de 1kg de alimento ou brinquedo na entrada. A abertura será às 19h, com a presença do vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari, e palestra do presidente da FBV, Eduardo Costa, a partir das 20h. Na ocasião, a CBV também vai homenagear personalidades do estado com títulos honoríficos.

"Salve, amigos do voleibol. Gostaria de lembrar a todos mais uma vez que nos dias 10 e 11 nós vamos fazer o nosso Fórum do Voleibol Baiano, onde nós estamos buscando fazer um diagnóstico de como está o nosso voleibol e apresentar propostas para nossa gestão. Lembrando que o fórum é totalmente gratuito, apenas para quem quiser, levar 1 kg de alimento ou um brinquedo para a gente fazer nossa ação social", convida Eduardo Costa.

A programação no sábado começa às 7h30, com oficinas ministradas pelos professores José Paranhos, Uebster Guedes e Gindson Soares até o final da manhã. O evento também terá programação durante a tarde. Será entregue certificado ao participante que tiver pelo menos 75% de frequência.