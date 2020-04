Federer mostra sua incrível habilidade e faz desafio para famosos

Em época de pandemia de coronavírus e isolamento, o suíço Roger Federer usa as redes sociais para motivar seus fãs, passar mensagens de confiança e lançar desafios de tênis. Nesta terça-feira (7), na quadra que possui em sua residência, nos Alpes Suíços, o astro do esporte mundial, vestido todo de branco e com um chapéu Panamá, ficou golpeando com a raquete uma bola de encontro à parede distante apenas alguns centímetros, demonstrando grande habilidade.

Federer desafiou astros do esporte como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Stephen Curry, Luka Doncic, Tom Brady, Valentino Rossi e Lindsey Vonn. Celebridades como Chris Hemsworth, Justin Timberlake, Coldplay e o ator Dwayne Johnson, o The Rock, assim como os duques de Cambridge, também foram lembrados.

Esta é a terceira vez que Federer usa as redes sociais durante o período de confinamento. Nas duas vezes anteriores também mostrou suas habilidades, inclusive treinando debaixo de neve.

Atual quarto colocado no ranking mundial, Federer se recupera de uma artroscopia no joelho e estava previsto seu retorno para a temporada de quadras de grama, como preparação para o Torneio de Wimbledon, no qual soma oito títulos. Mas tudo foi cancelado por causa da pandemia. A temporada do tênis está suspensa, pelo menos, até 13 de julho.