Feira da Cidade terá shows e lançamento de chopes artesanais

O Parque da Cidade vai receber mais uma edição da Feira da Cidade, no próximo fim de semana. O evento vai contar com shows de Bailinho de Quinta e Jau, e também terá o lançamento de chopes artesanais baianos exóticos e premiados.

O evento acontece no sábado (21) e no domingo (22), das 9h às 17h como programação do Festival do Parque.

Participam da feira a Cerveja de Caju e a MINDUPILS, que ganharam a Medalha do ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas 2022, um dos mais importantes do país. Quem for ao evento também poderá experimentar chopes artesanais de maracujá do mato, frutas tropicais, chocolate, café, especiarias, além da Caipirinha de Rapadura. Os chopes serão vendidos a partir de R$12.

As cervejas poderão ser harmonizadas com dezenas de iguarias como Burguer de Siri, Espetinho de Torresmo, SANDUBA de Fumeiro, além de Drinks de Rapadura, entre outros.