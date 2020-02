Fenomenal: Haaland chega a 40 gols em 30 jogos na temporada

O apetite de gols de Erling Haaland é infinito. Quatro dias depois de marcar os dois tentos do Borussia Dortmund na vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, o jovem artilheiro voltou a balançar a rede, desta vez no triunfo de sua equipe por 2 a 0 sobre o Werder Bremen, fora de casa, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão.



Muito rapidamente, o norueguês vai subindo no ranking de artilheiros do campeonato. Ele tem agora nove gols, algo inédito para alguém que, por ter chegado a Dortmund em janeiro, disputou apenas seis jogos do Alemão.

Considerando todas as competições, Haaland tem 12 gols em oito partidas pelo Borussia Dortmund. Se somados também os gols feitos pelo Red Bull Salzburg, são 40 em 30 jogos na temporada.



Apesar de ter enfrentado o penúltimo colocado do campeonato, o Borussia Dortmund teve grandes dificuldades no primeiro tempo e só conseguiu um alívio no começo da etapa final, mais precisamente aos sete minutos, quando um escanteio cobrado por Sancho foi muito bem aproveitado por Zagadou, que emendou um chute de primeira para abrir o placar.



Aos 20, Haaland deixou sua marca. Sempre bem posicionado na área adversária, ele recebeu um passe para trás de Hakimi e mandou uma bomba no ângulo, sem dar a menor chance de defesa ao goleiro Pavlenka. E o norueguês ainda teve mais duas boas oportunidades para marcar, mas Pavlenka se saiu muito bem e manteve o 2 a 0 no placar.