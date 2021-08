Fernanda Montenegro confirma candidatura à Academia Brasileira de Letras

A atriz Fernanda Montenegro oficializou sua candidatura a uma vaga na Academia Brasileira de Letras (ABL), nesta sexta-feira, 6. No dia anterior, o cantor e compositor Gilberto Gil também revelou seu interesse em se tornar imortal.

Fernanda deverá disputar a cadeira de número 17, que pertenceu a Affonso Arinos de Mello Franco, morto em março do ano passado. "Enviamos a carta para a candidatura da cadeira número 17, que pertenceu ao saudoso acadêmico Affonso Arinos", informou a assessoria de Fernanda Montenegro .



A vacância foi oficialmente declarada após a cerimônia da Sessão da Saudade, na ABL, em homenagem a Arinos. Já Gilberto Gil ainda não se decidiu se oficializa sua candidatura pela cadeira de Murilo Melo Filho ou a de Alfredo Bosi, que logo deverão ser declaras vagas: na quinta-feira da semana que vem, dia 12, será a de Murilo Melo Filho (cadeira de número 20); no dia 19, a de Alfredo Bosi (12) e, no dia 26, a de Marco Maciel (39).