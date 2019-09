Ferroviária vence o Corinthians e fatura o Brasileirão feminino

A Ferroviária é bicampeã brasileira de futebol feminino. A equipe de Araraquara (SP) conquistou o título ao bater o Corinthians nos pênaltis por 4x2, após empate sem gols no tempo normal. A decisão foi disputada neste domingo (29), no estádio do Parque São Jorge, em São Paulo, com a presença aproximada de oito mil torcedores. No jogo de ida, na semana passada, houve empate por 1x1 na Arena da Fonte Luminosa.

Nas quartas de final e na semifinal, a Ferroviária também avançou na disputa de pênaltis diante de Santos e o catarinense Avaí/Kindermann. A heroína do título foi a goleira Luciana, que fez pelo menos cinco defesas na partida e defendeu o pênalti de Tamires, lateral-esquerda da seleção brasileira. Ingryd perdeu o outro, chutando fora, pelo Corinthians.

A Ferroviária já havia vencido o Brasileiro em 2014. Das sete edições disputadas, seis foram vencidas por clubes do Estado de São Paulo. Apenas o Flamengo/Marinha-RJ, em 2016, quebrou a hegemonia paulista.