Festival de filmes online festeja Selva Amazônica

A Mostra Ecofalante de Cinema - Semana do Meio Ambiente: Especial Amazônia, acontece de forma online e gratuita a partir desta quarta (2) e segue até dia 9 de junho com um abrangente painel das questões, impasses e possíveis soluções para a Amazônia. A programação conta com 16 filmes e duas séries para TV, além de um ciclo de debates, webinário e master class.

Uma das atrações é a série exclusiva HBO Transamazônica: Uma Estrada Para o Passado, dirigida por Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel, uma coprodução da HBO Latin America Originals com a Ocean Films. Já o longa-metragem BR Acima de Tudo, de Fred Rahal Mauro, tem pré-estreia mundial na mostra.

Estão presentes obras assinadas por Wolney Oliveira (Soldados de Borracha), Eryk Rocha (Edna), Luiz Bolognesi (A Última Floresta), Estevão Ciavatta (Amazônia Sociedade Anônima), Belisario Franca (Amazônia Eterna), Victor Lopes (Serra Pelada: A Lenda da Montanha de Ouro), Christiane Torloni e Miguel Przewodowski (Amazônia, o Despertar da Florestania), Fernando Segtowick (O Reflexo do Lago), Julia Mariano (Ameaçados), Márcio Isensee e Sá (Sob a Pata do Boi), Daniel Junge (Mataram Irmã Dorothy), Heidi Brandenburg Sierralta e Mathew Orzel (Quando Dois Mundos Colidem). Considerada um marco no documentário ambiental, a série A Década da Destruição, de Adrian Cowell e Vicente Rios, tem seis episódios na programação.

Edna, de Eryk Rocha (divulgação) A Última Floresta (foto de Pedro Marquez) O Reflexo do lago (foto de Alexandre Moreira) Mataram Irmã Dorothy (foto de Carlos Silva) Amazônia Eterna (divulgação)

Um ciclo de debates reúne nomes como o do documentarista João Moreira Salles, a líder indígena Sônia Guajajara, o professor Ricardo Abramovay, a Secretária de Ciências e Tecnologia do Amazonas Tatiana Schor, Danicley de Aguiar, do Greenpeace Brasil, e os cineastas Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel.

A programação conta ainda com a masterclass O Cinema Ambiental de Jorge Bodanzky, que focaliza a questão ambiental nos filmes do diretor; e o webinário A Crise Climática e a Amazônia com a participação de Paulo Artaxo e José Marengo, dois dos mais influentes cientistas brasileiros da atualidade.

Toda a programação é gratuita e pode ser acessada através do endereço www.ecofalante.org.br. Depois, os filmes ficam em cartaz no site da Ecofalante e na plataforma Belas Artes À La Carte.