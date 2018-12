Festival de Verão reúne ícones do reggae na Arena Fonte Nova

Os amantes do reggae têm um encontro marcado neste sábado (8), data em que o Festival de Verão reúne ícones do gênero musical na Arena Fonte Nova. A começar pelo cantor Alpha Blondy, 65 anos, da Costa do Marfim, que traz a turnê do recém-lançado disco Human Race. Além dele, considerado por muitos como legítimo sucessor de Bob Marley (1945-1981), o evento reúne shows da banda jamaicana Inner Circle e do grupo brasiliense Natiruts.

Isso só para citar os nomes responsáveis por dar o tom de reggae à trilha do festival que também conta com shows do rapper Rael, da funkeira Anitta e dos grupos Planet Hemp e Nação Zumbi, no sábado. Ou seja, não vai faltar groove para quem estiver com vontade de curtir o gênero musical desenvolvido originalmente na Jamaica, no fim da década de 1960, e que segue inspirando artistas de diferentes gerações.

O próprio Alpha Blondy, que começou a carreira no rock, há mais de 40 anos, migrou para o reggae por causa de Bob Marley e do cantor jamaicano Burning Spear. “Eu já ouvia Bob Marley, mas quando ouvi Burning Spear, com sua voz gutural que me lembrava das canções africanas, eu senti como se estivesse ouvindo alguém da minha terra natal cantando com um sound system moderno”, lembra Alpha Blondy.

Banda jamaicana Inner Circle traz a turnê de 50º aniversário (Foto: Divulgação)

Protesto

O contato com o reggae inspirou o cantor africano a expressar, por meio da música, sua revolta com a precária situação do seu povo. “É uma música cheia de protesto e muito questionadora. Precisava de um estilo musical que pudesse despertar a consciência política dos meus irmãos da África, da diáspora no gueto”, justifica Alpha Blondy. “Isso foi o que me levou a adotar este estilo musical”, reforça.

Por isso, o repertório do show mistura música e protesto, seja nos principais sucessos pinçados dos 20 álbuns de estúdio, seja nas novidades do disco Human Race. Só para se ter uma ideia, a música Political Brouhaha, que abre o novo trabalho, denuncia os políticos que “nos enchem de promessas que nunca irão manter, já que querem somente uma carreira para si mesmos”.

Já a música Nos Hôpitaux sont Malades (“nossos hospitais estão doentes”) é “um grito de alerta”. “Políticos africanos que se preocupam com o bem-estar e a felicidade de seu povo precisam considerar a saúde. Nossos hospitais são como açougues. Há muito a ser feito e este é um dos pontos essenciais para ajudar a colocar a África no caminho certo”, defende o cantor que acredita que “expressar-se sempre serve a um propósito”. “Não sou político, mas tenho o direito de falar”, resume.

Show da banda Natiruts mostra novidades do disco I Love (Foto: Carlos Muller/Divulgação)

Além da militância, a noite de reggae também abre espaço para músicas que falam de amor e outros temas. No show de Alpha Blondy, por exemplo, tem a regravação de Whole Lotta Love, clássico da banda Led Zeppelin que está no novo disco do regueiro. Já a banda Inner Circle apresenta a turnê comemorativa do 50º aniversário e resgata sucessos como Sweat (A La La La La Long) e Bad Boys.

Por fim, o grupo Natiruts, autor de hits como Presente de um Beija-Flor e Liberdade pra Dentro da Cabeça, revisita esses e outros sucessos, além de apresentar novidades do seu oitavo álbum, I Love, que será lançado na sexta- feira. Ou seja, será uma festa de muito amor ao reggae.

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV18)

Quando:

Sábado (8): Anitta, Alpha Blondy, Natiruts, Rael, Nação Zumbi, Inner Circle, Planet Hemp

Domingo (9): Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus

Horário: 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Ingresso:

Sábado (8): R$ 130 | R$ 65 (Espaço Mix), R$ 165 (Espaço Vibe), R$ 310 (Lounge Fly masculino), R$ 290 (Lounge Fly feminino)

Domingo (9): R$ 180 | R$ 90 (Espaço Mix), R$ 200 (Espaço Vibe), R$ 420 (Lounge Fly masculino), R$ 390 (Lounge Fly feminino);

Passaporte: sábado + domingo R$ 278 | R$ 139 (Espaço Mix), R$ 328 (Espaço Vibe), R$ 657 (Lounge Fly masculino) e R$ 612 (Lounge Fly feminino).

Vendas: Loja oficial no Shopping da Bahia, lojas nos principais shoppings e site https://fv18.com.br.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)