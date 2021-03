Festival Música para Brincar oferece programação infantil online e gratuita

Levar diversão para a criançada que está em casa cumprindo o isolamento social é o objetivo da sexta edição do Festival Música para Brincar. Shows, brincadeiras, contação de histórias e oficinas fazem parte da programação do evento online que acontece entre os dias 27 de março e 9 de abril, sempre às 14h. A transmissão será pelo canal do Música para Brincar no YouTube.

Entre as atrações, estão os grupos Tapetes Contadores de Histórias, Curiatã, Corrupião e Cadeira de Brin, além do percussionista Mário Pam, que vai ministrar Oficina de Percussão, ensinando as crianças um pouco sobre samba reggae.

“Nesta versão online do festival, a nossa proposta é que as famílias reservem aquele horário diário para promover um escape para as crianças. Sabemos o quanto elas estão expostas a videogames, desenhos e outros conteúdos pasteurizados, que as colocam num lugar de passividade, então buscamos priorizar um conteúdo diverso", destaca a produtora cultural e idealizadora do Música para Brincar, Renata Hasselman.

"A riqueza cultural convida elas para um repertório de canções, descobertas e brincadeiras, como um resgate mesmo à cultura do brincar”, completa.Em todas as apresentações, o pano de fundo é o estímulo à criatividade, às atividades corporais e à busca por capturar as crianças para a cultura, a arte, o riso, a dança e a música.

O projeto Música para Brincar tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.