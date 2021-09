FGM lança Prêmio Riachão por meio da Lei Aldir Blanc

Em homenagem a um dos mais famosos sambistas deste país, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), lança a Chamada Pública nº 001/2021 – Prêmio Riachão para iniciativas de pequeno porte nesta segunda-feira. O mecanismo destina o valor de R$ 15.000,00 para cada proposta artística-cultural selecionada. Para realizar sua inscrição, o proponente deve acessar o site: culturafgm.salvador.ba.gov.br até o próximo dia 17 de setembro.

Com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, o Prêmio Riachão contempla iniciativas de cunho artístico-culturais que tenham baixo orçamento e/ou curta duração. Os projetos devem ser pensados e formatados para o ambiente virtual, como as redes sociais, as plataformas audiovisuais e sonoras. O direcionamento desse modelo busca garantir a segurança sanitária dos profissionais e do público envolvido nas produções, diante da pandemia.

Serão selecionadas, pelo menos, 120 propostas, de pessoas físicas e jurídicas, que se enquadrem em diversas linguagens e dimensões artístico-culturais. Podem ser inscritas produções inéditas (trabalhos ainda não exibidos ao público) ou produções revisitadas, adaptadas ou continuadas (trabalhos já apresentados ao público, mas que receberão uma nova intervenção).

Pelo menos 30% das premiações desta chamada pública serão direcionadas a propostas inscritas por proponentes autodeclarados negros (pretos ou pardos). Deverão ser selecionadas ao menos 04 (quatro) propostas inscritas por proponentes residentes ou sediados de cada uma das 10 (dez) Prefeituras-Bairro e pelo menos02 (duas) propostas oriundas de Comunidades Remanescentes de Quilombos de Salvador, salvo insuficiência de demanda ou inadequação das propostas às disposições da Chamada Pública, resguardados os critérios de avaliação e seleção.

Para o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, utilizar os recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc foi uma conquista de toda a classe artística e cultural. “Vivemos um momento muito delicado na produção cultural de nosso país. Destravar todo esse montante, é impulsionar toda a cadeia da cultura de nossa cidade”. Para essa Chamada Pública serão investidos R$ 1,8 milhão.

Em 2021, é celebrado o centenário de Riachão. Nomear o prêmio em sua homenagem é apenas um primeiro gesto para celebrar sua memória. O sambista possuía um talento reconhecido por diversos artistas da MPB, sendo que muitos deles encarnaram suas canções.

Guerreiro ainda comenta que é um orgulho lançar um prêmio que celebre a vida e a obra de um dos maiores artistas nascido na Bahia. “Riachão foi irreverente e criativo. Seu samba foi e é ouvido, cantado e dançado por diversos públicos, é uma obra eterna. Para a gente, ele representa a força, a resiliência e a grandiosidade de nosso campo cultural”.

Para maiores informações, o proponente deve consultar o texto da Chamada Pública divulgada no Diário Oficial do Município, que está disponível também no site da FGM. Os recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc são direcionados pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.