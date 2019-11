Figueirense tem dois desfalques contra o Vitória

O Figueirense terá duas baixas para o jogo contra o Vitória, neste sábado (2), às 16h30, no Barradão. O técnico Pintado não poderá contar com o zagueiro Ruan Renato e o volante Betinho.

Ruan Renato não poderá atuar por questões contratuais. Ele pertence ao Vitória e o empréstimo não permite que ele seja utilizado contra o ex-clube.

Betinho ficará fora por questões médicas. Ele está com um desconforto muscular na coxa e também apresentou um quadro de alteração nos batimentos cardíacos, o que exige exames específicos.

Pereira será o substituto na zaga e Tony na meiuca. “Vamos manter a base, corrigir os erros e competir de maneira intensa contra um adversário que briga diretamente conosco”, afirmou o técnico Pintado.

O Figueirense vem de empate em 2x2 com o Criciúma, no estádio Orlando Scarpelli. A equipe finalizou a preparação para o jogo contra o Vitória ontem, no Fazendão.

“Não podemos nos atirar de qualquer maneira. Temos que somar pontos, mas claro que não iremos apenas para empatar”, avisou o técnico Pintado.