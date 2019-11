Filho de Gugu testemunhou acidente e foi quem chamou socorro

(Foto: Reprodução)

O filho mais velho de Gugu Liberato, João Augusto, presenciou o acidente do pai e foi quem chamou o socorro para o apresentador depois de uma queda que ele sofreu em casa, em Orlando, nos EUA.

Segundo o Jornal da Band, tudo aconteceu muito rápido. Gugu estava no sotão trocando o filtro de ar condicionado quando pisou em falso. O teto de gesso não aguentou o peso e acabou cedendo, causando a queda. Gugu caiu no andar de baixo da casa de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça em um móvel,

As filhas gêmeas de Gugu também estavam na casa quando o pai sofreu a queda.

A jornalista Patricia Maldonado, que mora em Orlando, afirmou que Gugu tem estado de saúde gravíssima. "Eu conversei com amigos que moram perto do Gugu e a informação que eu tive é: é muito grave. Até por isso, antes que eu falasse qualquer coisa, eu vim voando para o hospital porque realmente eu senti que a gravidade do problema é muito grande", diz.

Segundo a assessoria, Gugu continua internado na UTI. Ainda não há mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Gugu tinha voltado de uma temporada em Singapura para passar cinco dias com os filhos em Orlando. Familiares do apresentador embarcaram na manhã desta quinta em Guarulhos, São Paulo, para Orlando, onde o apresentador vive com os três filhos. A mãe dele, dona Maria do Céu, de 90 anos, está entre os que viajaram.

Gugu é contratado da Record TV e está no ar atualmente com o reality Canta Comigo. O programa é gravado, mas a final, ao vivo, está prevista para o dia 4 de dezembro.