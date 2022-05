Filho de Rihanna e A$AP Rocky nasce em Los Angeles, diz site

O nascimento mais esperado do ano finalmente aconteceu. Rihanna e o rapper A$AP Rocky são oficialmente pais, informou o site americano TMZ.

Segundo o portal, trata-se de um menino que nasceu em Los Angeles. No entanto, ainda não se sabe quando ocorreu o nascimento e nem o nome do filho. O garoto é o primeiro filho dos dois artistas.

A gravidez da estrela do pop foi anunciada pelo casal em janeiro deste ano, quando ela estava com 4 meses de gestação, mas os boatos envolvendo o bebê começaram ainda em novembro do ano passado.

O pai da criança chegou a ser preso no mês passado quando voltava de Barbados para Los Angeles. Ele foi liberado depois de pagar fiança de 550 mil dólares. Rocky foi preso por conta de uma acusação de que estava envolvido em um tiroteio em novembro do ano passado. Uma pessoa ficou ferida na mão. O caso segue em investigação.

Rihanna e o rapper se conhecem pelo menos desde 2012, quando ele trabalhou no remix de Cockiness. No ano seguinte, ele fez os shows de abertura em uma turnê de Rihanna nos EUA.

Em 2018, foram fotografados juntos em um desfile da Louis Vuitton em Paris. Em julho do ano passado, Rocky participou de uma campanha da Fenty Skin, empresa de cosméticos da cantora.