Filhos de Arlindo Cruz não comentam namoro e deixam de seguir a mãe nas redes

A notícia de que Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, está namorando um empresário carioca causou uma situação desconfortável e os filhos do casal preferiram não comentar o tema. Arlinho e Flora Cruz não comentaram o assunto publicamente e não seguem mais a mãe no Instagram.

Segundo o jornal Extra, os filhos querem que a mãe seja feliz, mas temiam a reação do público ao saber do relacionamento de Babi. Arlindo, que sofreu um AVC em 2017, vive sem falar e andar.

Procurados, os dois filhos preferiram não falar com o jornal.

Babi assumiu o namoro com André Caetano na semana passada. Os dois se conheceram durante o período eleitoral, quando Babi, hoje com 61 anos, tentou uma vaga como deputada estadual no Rio e André trabalhou na campanha. Ela não se elegeu.

Falando da relação, Babi falou que está pensando nela, mas deixou claro que Arlindo continua fazendo parte de sua vida. “Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, disse ao portal Em Off.

Arlindo recebe tratamento médico em casa, com ajuda de familiares e de uma equipe médica. Ele passou por 17 cirurgias depois do AVC, com várias sequelas.

Críticas

Depois de receber algumas críticas, Babi usou as redes sociais para rebater. Babi republicou uma entrevista antiga ao Metrópoles em que fala que o quadro de Arlindo não tem reversão. "Não tenho absolutamente nenhuma [expectativa de reversão]. Já tive, é muito duro dizer isso, mas não tenho. Acabou. Agora é outra história, agora é outro papo. Agora é outra realidade. Agora é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele e é isso", disse.

Nos stories, ela também compartilhou uma publicação que fala que ela segue cuidando de Arlindo. "As mulheres pretas quando doentes geralmente são abandonadas. Eu já vivi e sei como é ser invalidada como ser humano por doença. Sofri violências raciais muito pesadas. Muitos amigos pretos passaram a não falar mais comigo na rua por causa da minha aparência. E também o tratamento no relacionamento afetivo foi pesado e seguido de abandono. Ela está cuidando de seu companheiro e a sua vida continua".

Arlindo sofreu um AVC em 2017 e vive com várias sequelas. Esse ano, ele foi homenageado pela escola de samba Império Serrano, e saiu acompanhado por uma equipe médica no último carro alegórico.