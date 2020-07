Flamengo volta a bater o Fluminense e conquista 36º título do Cariocão

O Flamengo conquistou o bicampeonato carioca na noite desta quarta-feira (15) após vencer pela segunda vez o Fluminense, desta vez por 1x0, num Maracanã de arquibancadas vazias por conta da pandemia do novo coronavírus.

No placar agregado ficou 3x1 para o rubro-negro, já que a equipe da Gávea havia vencido o jogo de ida da final do Cariocão por 2x1, no domingo.

O gol da vitória foi marcado por Vitinho, contando com ajuda da zaga tricolor, onde a bola desviou, enganando o goleiro Muriel.

A partida quase terminou em confusão após o atacante Michael, que entrou no segundo tempo, provocar o adversário com uma jogada acrobática, mas a turma do deixa disso acalmou a situação.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado e com poucas chances de gol para ambos os lados. Na melhor oportunidade, Pedro chutou rente à trave tricolor depois de esconder a bola dos zagueiros.

Na segunda etapa, uma garoa caiu sobre o gramado, e o jogou continuou com um ritmo lento, sem muitas chances criadas pelas equipes.

O gol único da partida saiu quando Vitinho arrancou da intermediária até a entrada da grande área. Muriel não conseguiu alcançar a bola após o desvio.

Esse é o 5º título do técnico Jorge Jesus pelo Flamengo, e pode ser também o último, já que são cada vez mais fortes os rumores de que ele deve se transferir para o Benfica.

Além do Cariocão, já tem na conta Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa.

O segundo título do Campeonato Carioca seguido do Flamengo é o 36º título de sua história, o que o torna o maior campeão do torneio, agora com cinco troféus de vantagem sobre o próprio Flu.