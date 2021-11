Flipelô 2021 mistura literatura a outras artes e homenageia Graciliano

A Flipelô - Festa Literária Internacional do Pelourinho, que acontecerá de 17 a 21 de novembro, vai homenagear o escritor alagoano Graciliano Ramos (1892-1953), autor de obras-primas da literatura nacional, como Vidas Secas e Memórias do Cárcere. O evento vai ocupar diversos espaços do Pelourinho e terá acesso gratuito a todas as atividades.

Entre os convidados deste ano, estão os escritores Amara Moira, Diógenes Moura, Itamar Vieira Júnior (do fenômeno de vendas e de crítica Torto Arado), Kátia Borges e Heloisa Buarque de Hollanda.

De acordo com a organização, serão realizadas mais de cem atividades, incluindo mesas de debates, bate-papos, encontros com autores, lançamentos de livros, saraus de poesia e cordel e apresentações teatrais e musicais.

Gastronomia

E, como não é só a literatura a estrela da festa, haverá também a tradicional rota gastronômica, como em outros anos. Assim, 28 bares e restaurantes do Centro Histórico integram a Rota Gastronômica Amados Sabroes, com pratos exclusivs, inspirados no livro A Cozinha Sertaneja da Bahia, de Guilherme Radel (1930-2019). Os pratos custarão entre R$ 23,90 e R$ 79,90.

Haverá ainda uma rota de artes e exposições, em dez ateliês de artistas visuais que estão no Pelourinho. Os espaços estarão abertos todos os dias, a partir das 10h, com exposições de artes. Além dos ateliês, haverá mostras em locais como a Fundação Casa de Jorge Amado, a Estação do Metrô do Campo da Pólvora, o Centro Cultural Solar Ferrão e o Museu Eugênio Teixeira Leal.

Música e teatro

Jau, Paulinho Boca de Cantor, Banda Sertanília e Margareth Menezes estão entre as atrações musicais da Festa, na Praça Pastores da Noite.

A vida do homenageado Graciliano Ramos é tema da peça de teatro Graciliano, um Brasileiro Alagoano - Memórias de Heloísa, dia 18, no Café Teatro Zélia Gattai.

No mesmo espaço, a poesia será a dona da festa, com o debate A Poesia Feminina das Américas, que terá poetas do México, Equador e Porto Rico.

Um concurso de fotografia, cujo tema é O Sertão de Gracilianos, será promovido, com prêmios de R$ 500 a R$ 1,5 mil. As imagens devem ser publicadas no Instagram com a hashtag #AmadosOlharesGraciliano.