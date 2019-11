Fluminense vence time misto do Palmeiras e respira no Brasileirão

O Palmeiras perdeu para o Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), no Maracanã e continua na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O segundo tropeço consecutivo na competição manteve a equipe com 68 pontos. O time carioca conquistou um importante resultado para se salvar do rebaixamento, foi a 41 pontos, na 15ª colocação, abrindo distância confortável para a degola.

A equipe comandada por Mano Menezes entrou em campo praticamente com um time reserva, de olho no duelo com o campeão Flamengo, domingo (1º), no Allianz Parque. O Fluminense contou com força máxima e começou a partida com a concentração de final de campeonato - na próxima rodada, também no domingo (1º), enfrentará o lanterna e já rebaixado Avaí.

Em campo, debaixo de chuva, ficou claro que de um lado havia uma equipe desentrosada e pouco interessada com a competição e outra desesperada para se salvar do rebaixamento. Enquanto o Palmeiras encontrava as mesmas dificuldades dos titulares dos últimos jogos, sem criatividade, o Fluminense tomava conta da partida.

Os anfitriões abriram o placar aos 37 minutos do primeiro tempo em um golaço de Marcos Paulo. Ele recebeu pela esquerda e encobriu o goleiro Weverton para marcar.

O Palmeiras voltou para a etapa final com Dudu na vaga de Hyoran Mas as dificuldades eram as mesmas e o Fluminense seguia superior na partida. O time alviverde chegava pouco ao ataque, mas teve a melhor oportunidade de mandar para as redes. Luiz Adriano mandou de cabeça e Digão, também de cabeça, salvou na linha.

Os visitantes foram pressionar somente nos minutos finais, quando o Fluminense recuou para rentar segurar o resultado. O torcedor nas arquibancadas apoiava o time carioca, que conseguiu confirmar a vitória, assim como Botafogo alcançou no dia anterior, contra a Chapecoense, na mesma luta contra o rebaixamento.

FLUMINENSE 1 X 0 PALMEIRAS

FLUMINENSE - Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Airton (Dodi), Daniel e Ganso (Nenê); Marcos Paulo e Yony González. Técnico: Marcão.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Luan, Vitor Hugo e Vitor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Raphael Veiga (Lucas Lima); Hyoran (Dudu), Luiz Adriano e Willian. Técnico: Mano Menezes.

GOL - Marcos Paulo, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Digão, Nino e Daniel (Fluminense); Hyoran e Victor Luis (Palmeiras).

RENDA - R$ 337.160,00.

PÚBLICO - 29.968 pagantes.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).