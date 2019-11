Fonte Nova vai trocar brinquedos por ingresso de jogo do Bahia

A partir desta quinta-feira (21), os torcedores do Bahia poderão trocar brinquedos por ingressos para a partida entre o tricolor e o Atlético-MG, que vai ser disputada no dia 27, uma quarta-feira, na Fonte Nova.

A ação faz parte da campanha Fonte de Natal, promovida pela Arena Fonte Nova. Para conseguir uma entrada para a partida, o torcedor deve apresentar brinquedo(s) com nota fiscal correspondente a, no mínimo, R$ 30.

A troca vai acontecer na recepção da Fonte Nova - cujo acesso é feito pelo EDG (Edifício Garagem), na Ladeira Fonte das Pedras - até sábado (23), entre 10h e 17h. Cada torcedor pode pegar até dois ingressos.

No momento da troca é preciso apresentar documento de identificação original com foto e CPF. No total, serão disponibilizados 300 ingressos do setor Cadeira Superior Norte.

Os produtos arrecadados serão doados para as crianças participantes do Fonte de Natal, evento beneficente da Arena Fonte Nova, que ocorre no mês de dezembro.