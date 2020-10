Fórmula 1: Lewis Hamilton supera recorde de Schumacher e tem mais vitórias na história

O inglês Lewis Hamilton tornou-se neste domingo (25) recordista absoluto de vitórias na história da Fórmula 1. O piloto da Mercedes venceu o GP de Portugal e, com o 92º triunfo na categoria, superou as 91 vitórias do alemão Michael Schumacher. O inglês terminou com segundos de vantagem sobre o companheiro de equipe Valtteri Bottas, que acabou em segundo. Max Verstappen (RBR) fechou o pódio, em terceiro.

Com a oitava vitória no ano, Hamilton chegou a 256 pontos contra 179 de Bottas, aumentando portanto sua vantagem na liderança do campeonato para 77 pontos. Com isso, o inglês abre a possibilidade de conquistar o heptacampeonato mundial daqui a duas corridas, na Turquia.

Após fazer a quarta dobradinha em 12 corridas no ano, a Mercedes também se aproximou do heptacampeonato mundial de construtores. Agora, a equipe alemã lidera a tabela com 435 pontos contra 226 da vice-líder RBR. São 209 pontos de vantagem com 220 em jogo, e, com isso, a Mercedes poderá assegurar o título na próxima corrida, em Imola.

O perfil oficial da competição fez homenagem ao piloto.