Fortaleza faz proposta, mas Podolski acerta com clube polonês

Apesar de ter formalizado proposta, o Fortaleza não terá o meia-atacante Lukas Podolski em seu elenco na temporada. Livre no mercado após o encerramento do seu contrato com o Antalyaspor, da Turquia, no fim de junho, o campeão mundial pela Alemanha em 2014 acertou com o Gornik Zabrze, da Polônia.

O Leão do Pici chegou a se reunir com o jogador, de 36 anos, em conferência online para oferecer 18 meses de acordo. Mas o coração falou mais alto na escolha de Podolski, que nasceu na Polônia. Ainda criança, ele se mudou para a Alemanha, se naturalizou e defendeu a seleção do país por 13 anos.

Além do Fortaleza, o meia-atacante ainda tinha propostas do Querétaro, do México, e times do Catar e da Turquia. Mas o favorito na corrida era mesmo o Gornik Zabrze, que confirmou a contratação do camisa 10 nesta segunda-feira (5).

Podolski acumula passagens pelo Colônia (Alemanha), Bayern de Munique (Alemanha), Arsenal (Inglaterra), Inter de Milão (Itália), Galatasaray (Turquia), Vissel Kobe (Japão) e Antalyaspor, da Turquia, seu último clube.