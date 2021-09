'Foto bomb': Tubarão 'atrapalha' sessão de fotos de jovem em praia nos EUA

Empolgada com uma sessão de fotos com as amigas, na praia de New Smyrna, na Flórida, Estados Unidos, a jovem Kristina Lowe, de 18 anos, foi surpreendida pela presença de um tubarão.

Um registro foi feito do momento exato em que o animal passa pela garota. Na foto, é possível ver sua barbatana.

A estudante de ciências políticas disse que apenas sentiu algo 'áspero' passar por baixo dela. "Senti algo esfregar na minha perna. Olhei para baixo e vi o que parecia ser um peixe enorme. Percebi que era um tubarão e comecei a correr", disse ao jornal The Mirror.

Ela e a amiga Annalea Burr, 18, conseguiram sair da água antes que algo mais grave pudesse acontecer. As duas estão em segurança e sem ferimentos graves.

"Foi tão louco. Este foi o meu primeiro encontro com tubarões. A pele deles é muito áspera, por isso fiquei com o joelho arranhado. A foto mostra minha reação assim que vi a barbatana. Gritei muito quando senti ele próximo de mim", conta Lowe.