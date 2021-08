Foto de Lula de sunga com a namorada repercute entre internautas; veja reações

A forma física do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou atenção e fez sucesso com internautas depois de ser publicada, na noite de domingo (22), pela companheira do petista, Rosângela da Silva, a Janja.

A foto dos dois à frente de um luar no Ceará, onde Lula cumpre agenda política, foi feita pelo fotógrafo oficial do petista, Ricardo Stuckert. Lula está viajando pelo Nordeste e chega a Salvador na quarta (25).

Posts nas redes sociais fizeram brincadeiras com a rotina de exercícios do ex-presidente. Os elogios enalteciam a forma do petista, mesmo aos 75 anos. Lula aparece de blusa e sunga na imagem, bastante queimado de sol.

Há duas semanas, o ex-presidente surgiu com regata e luvas de boxe em seu Instagram, mostrando que permanece fisicamente ativo. Após a publicação da foto de sunga, vários vídeos do ex-presidente se exercitando foram recuperados nas redes sociais.

"Lula deve estar fazendo muito leg press na academia", brincou um internauta - o exercício é feito para tonificar as coxas. Veja alguns comentários: