França arrasa a Coreia do Sul na abertura da Copa do Mundo

Sem decepcionar sua torcida, a anfitriã França mostrou força nesta sexta-feira (7) e venceu o jogo de abertura da Copa do Mundo feminina de futebol, ao golear a Coreia do Sul por 4x0. Com o apoio maciço das arquibancadas no Parque dos Príncipes, a equipe comandada pela técnica Corinne Diacre contou com o brilho de Wendie Renard, autora de dois gols na partida.

O triunfo deixa as francesas em temporária vantagem no Grupo A da competição, que tenta ganhar mais respeito e visibilidade junto à Fifa e à torcida nesta edição. A seleção da casa, que já soma três pontos na chave, vai enfrentar ainda na fase de grupos a Nigéria e a Noruega, sua próxima adversária, no dia 12.

Considerada uma das favoritas ao título, a equipe da casa não tomou conhecimento das sul-coreanas no primeiro tempo. Foram quatro gols, sendo que um deles foi cancelado pela intervenção do árbitro de vídeo (VAR).

O placar foi aberto aos nove minutos. Após uma bobeada na saída de bola da Coreia, pela esquerda, o ataque francês roubou a bola e a jogada culminou em cruzamento da linha de fundo, da direita, para Eugenie Le Sommer completar com tranquilidade para as redes

Aos 27, começou a brilhar a estrela de Wendie Renard. A zagueira do Lyon deu assistência para a finalização de Mbock Bathy. A bola morreu no fundo das redes, mas a árbitra consultou o auxílio do vídeo e anulou o gol por impedimento.

Renard balançou as redes oito minutos depois, em cruzamento na área. A defensora de 1,87m subiu mais que as rivais e cabeceou para as redes. Antes do intervalo, aos 47 minutos, uma cobrança de escanteio na área gerou nova cabeçada certeira da zagueira francesa.

Após abrir 3x0 no marcador, a equipe da casa desacelerou no segundo tempo. Mas isso não significa que cedeu espaço ao limitado time coreano. Com dificuldades em todos os setores, a Coreia do Sul não impor qualquer ameaça à defesa francesa.

E ainda sofreu com novas investidas do ataque anfitrião. Aos 32, Bussaglia perdeu boa chance em finalização colocada, de fora da área. O quarto gol viria aos 39, em bela finalização de Amandine Henry, de fora da área, dando números finais ao duelo de abertura do Mundial Feminino.