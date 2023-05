Freis viralizam ao divulgarem 'freijoada' com música e coreografia

Os freis do Convento de São Francisco têm feito, de forma descontraída, um movimento atípico para divulgarem uma ‘freijoada’ que vai acontecer no dia 28 de maio no Convento.

Para atrair os fiéis, os religiosos criaram uma música, uma coreografia, e fizeram divulgação nas redes sociais. A entrada no evento custa R$20 e pode ser adquirida via Whatsapp.

Além da comida, no local também terá música ao vivo e sorteios. Quem deseja ajudar e não pode estar no dia, pode fazer sua doação e a comida será doada à pessoas em situação de rua.