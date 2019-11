Gabigol ignora Witzel ajoelhado durante comemoração do Flamengo

Depois Depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores vencendo o River Plata de virada por 2 a 1, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se ajoelhou diante de Gabigol no gramado do Estádio Monumental, em Lima. O camisa 9, que tinha acabado de cumprimentar o político, sai de lado. O flagra foi feito pelo repórter cinematográfico Edu Bernardes, da TV Globo.

Witzel passou vergonha ao se ajoelhar em frente ao GabiGol e ser esnobado?



( ) Sim

( ) Claro pic.twitter.com/Av68czXMwO — Gil Diniz (@carteiroreaca) November 24, 2019

Enquanto o elenco do Flamengo espera a premiação, Witzel fez o movimento de que iria pedir para que Gabigol colocasse o pé no joelho dele, para que ele "lustrasse" a chuteira do jogador. Gabigol, que sorria, saiu sério.

O atacante marcou os dois gols do rubro-negro, aos 43 e 46 da etapa final, garantindo a virada épica que deu o título ao Flamengo.

Em setembro do ano passado, ainda na época da campanha, Witzel declarou ao Lance ser torcedor do Corinthians. Passado o pleito, o contudo, disse mais de uma vez que é flamenguista.

Ontem, ele postou um vídeo comemorando o segundo gol de Gabigol direto de um camarote no estádio peruano. "Dia histórico! Ver meu time virar o jogo aos 40 do segundo tempo foi uma emoção sem igual. Parabéns, @Flamengo, pela segunda faixa de campeão da Copa Libertadores da América. Que venha o mundial!", escreveu.

Witzel foi convidado para estar em Lima porque o Rio de Janeiro será a cidade-seda da próxima final da Libertadores, recebendo a partida decisiva no Maracanã.