Gabriel Paulista nega que tenha celebrado racismo a Vini Jr: 'Jamais'

O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, jogador do Valencia, da Espanha, clube cuja parte dos torcedores entoou o grito de “macaco” para Vinícius Júnior, do Real Madrid, procurou a imprensa nesta sexta-feira, através de sua assessoria, para reforçar que não endossou os atos racistas contra o atacante quando fez uma postagem enaltecendo a torcida do seu time após a vitória de 1x0 sobre o Real Madrid, no último domingo (21).

Na ocasião, Gabriel – que não jogou a referida partida porque estava suspenso – publicou uma foto do estádio cheio no Instagram com a legenda “Mestalla, vc é f...”. Ele também negou que os torcedores tenham gritado "mono" (macaco, em espanhol), e sim "tonto". A publicação causou polêmica na rede social.

Hoje, em seu comunicado, Gabriel Paulista afirmou que “obviamente não celebrei os ataques racistas que meu compatriota Vini Jr. recebeu e jamais bateria palmas para uma situação dessa, com quem quer que fosse”.

Leia abaixo o texto na íntegra:

"Depois da partida entre Valencia x Real Madrid, fiz um post exaltando nossa vitória, que foi completamente mal interpretado por grande parte da imprensa.

Era um jogo importante para nós, e a vitória significou muito para o grupo. E por isso exaltei a conquista, o apoio da torcida e o empenho dos meus companheiros.

Obviamente não celebrei os ataques racistas que meu compatriota Vini Jr. recebeu, e jamais bateria palmas para uma situação dessa, com quem quer que fosse.

Os culpados por esse ato idiota devem ser punidos e banidos dos estádios, e assim serão, pelo próprio Valencia, um clube sério e engajado. E também ressaltar que existiam no estádio, naquele dia, pessoas que são, assim como eu, contrárias às atitudes racistas.

Aproveito para deixar meu apoio ao Vini e a todos os atletas que sofrem com esses ataques, e estarei sempre junto com eles.

A nós, o Valencia e meus colegas, seguiremos nos empenhando na reta final da temporada para cumprir nossos objetivos".