Gal Costa lança clipe com versão de sucesso de Fábio Jr; veja

Gal Costa lançou uma música nova nesta sexta-feira (17), escolhida para apresentar seu novo DVD "A Pele do Futuro ao Vivo" para o público. A versão para "O Que é Que Há", famosa na voz do cantor Fábio Jr, já está disponível em todas as plataformas digitais.

Os shows que deram origem ao DVD ao vivo foram em 22 e 23 de março, em São Paulo. "Já peguei o Fábio Jr., mas nunca tinha gravado uma música dele", brincou Gal. A versão dessa música, contudo, foi gravada à tarde, sem presença do público, o que deixou com ares de gravação de estúdio.

O show "A Pele do Futuro" estreou em dezembro de 2018 em São Paulo e continua pelo Brasil. As edições completas do show em DVD e CD ao vivo serão lançadas pela Biscoito Fino em setembro.

"O Que é Que Há" foi lançada originalmente em 1982 no disco "Fábio Jr".

Veja o clipe: