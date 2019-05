Game of Thrones supera Sopranos e tem episódio mais visto da HBO

(Foto: Divulgação/HBO)

Uma audiência de 19.3 milhões de telespectadores assistiu ao episódio final de "Game of Thrones" incluindo todas as plataformas da HBO - TV e serviço de streaming. Esse número é um novo recorde da série - superando o antecessor, "The Bells", que foi ao ar semana passada e teve uma audiência de 18.4 milhões de pessoas.

A exibição de "Game of Thrones" de ontem também quebrou o recorde de audiência de uma única exibição na TV com 13.6 milhões de telespectadores. O recordista era até então "Família Soprano", com a premiere de sua quarta temporada, em 15 de setembro de 2002, que atraiu 13.4 milhões de pessoas. Na época, não havia outra maneira de assistir o episódio ao vivo, o que torna a conquista ainda mais impressionante.

A oitava temporada da série de fantasia teve em média 44.2 milhões de telespectadores por episódio, contabilizando audiência total - com as pessoas que não assistiram ao vivo.

O bom desempenho do episódio final da série ajudou "Barry", que também exibiu uma season finale ontem. Foram 2.2 milhões de telespectadores assistindo o episódio, que foi exibido logo após "Game of Thrones". Para comparação, a finale da primeira temporada teve 548 mil pessoas assistindo ao vivo.

"Game of Thrones" concluiu ontem sua história. Um dos maiores sucessos da HBO, o seriado terá spinoffs, séries derivadas. Uma delas será protagonizada por Naomi Watts (King Kong, O Chamado), mas detalhes ainda não foram divulgados.