Gaúcha é eleita Miss Brasil 2020 e irá representar o país no Miss Universo

A gaúcha Júlia Gama foi eleita a nova Miss Brasil 2020 e vai representar o país no próximo Miss Universo. A escolha foi anunciada na quinta-feira (20), pelas redes digitais do concurso, em uma eleição diferente por conta da pandemia de covid-19.

Julia mora na China, onde trabalha como atriz, e já foi eleita Miss Mundo 2014, representando o Brasil no Miss World, concurso internacional de beleza mais antigo do mundo.

"De menina à mulher. De estudante de engenharia química no Rio Grande do Sul à atriz internacional na China. Que a realização do meu sonho seja exemplo de tudo que é possível criarmos para as nossas vidas. Que nos lembre que não há vergonha em ter ambição. Que fomos feitos para isso. Somos criadores, não criaturas. Nascemos para sermos gigantes. Tenho tudo isso dentro de mim e sei que vocês também têm dentro de vocês", disse Julia, celebrando a vitória.

Esse ano, o evento foi virtual, seguindo as orientações do Miss Universo. A escolha da Miss Brasil foi feita pela equipe de jurados, que contou com o empresário Winston Ling, novo franqueado do Miss Brasil, Ricardo Godoy, o missólogo Roberto Macedo, e os cineastas Débora Gobitta e Messina Neto.

As candidatas foram avaliadas com uso de desfiles, entrevistas e fotografias.