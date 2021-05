Gil do Vigor mostra capa de seu livro, Tem que Vigorar

O ex-BBB21 Gil do Vigor compartilhou, nesta terça (19) no Twitter a capa de seu primemiro livro Tem que vigorar, publicação lançada pela Globo Livros. Na obra, o economista vai falar sobre sua trajetória acadêmica, sobre a aceitação de sua sexualidade e vai tratar de assuntos repercutidos no Big Brother Brasil, entre eles seus bordões. Além disso, ele conta quais foram os momentos preferidos no BBB21, da sua infância em Pernambuco e revela todas as dificuldades que passou na vida.

"Brasil! Revelo para meus vigorosos a capa do meu livro, que já está em pré-venda!

'Tem que vigorar!' é puro regozijo! Você vai saber de toda a minha história e vai ficar fluente em meus bordões. O livro traz depoimentos de mainha, @jacira.santanna , e das maravilhosas @xuxameneghel e @dedesecco . Botei pra torar!", escreveu ele na legenda da imagem.

