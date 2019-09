Gilberto Gil estreia nova temporada de Amigos, Sons e Palavras

O Canal Brasil reestreia hoje o Amigos, Sons e Palavras, programa musical comandado pelo cantor e compositor baiano Gilberto Gil.

Assim como a primeira temporada, o cenário é bem simples e intimista e o artista abre os episódios sempre com uma canção gravada por ele. Desta vez, a trilha será a clássica abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, adequada para receber Xuxa, que falará sobre seus antigos trabalhos, dedicados sempre ao público infantil.

Nesta reestreia, a Rainha dos Baixinhos vai conversar sobre assuntos como maternidade, envelhecimento e relação com a internet. Nomes como Patrícia Pillar e Arnaldo Antunes também marcarão presença nesta temporada. Além da TV, os episódios serão disponibilizados no YouTube e nas redes sociais do canal fechado.

Aos 77 anos, Gil já recebeu na temporada anterior outros músicos e amigos como Caetano Veloso e o sambista Péricles. Fora do meio musical, o programa já proporcionou encontros com o ator Lázaros Ramos, o chef de cozinha Alex Atala e o médico e pesquisador Dráuzio Varela. Hoje, no Canal Brasil, às 22h30