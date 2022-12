Gkay passa mal e está internada em SP, diz colunista

A influencer Gkay passou mal e foi internada às pressas na tarde desta terça-feira (27). As informações são do portal Metrópoles.

A influenciadora, que sofreu muitas críticas na internet nas últimas horas, saiu de casa em uma ambulância, que foi acionada pelos amigos que a acompanhavam em sua casa.

A coluna afirma que ela está sob efeito de remédios neste momento, sem previsão de alta, em um hospital na cidade de São Paulo.

Ainda não foi liberado laudo médico e, em contato, a equipe de comunicação da humorista também não se manifestou sobre o caso.

Entenda a polêmica

A influenciadora digital e humorista Gkay não esteve presente na premiação Melhores do Ano, mas foi mencionada pelos convidados do Domingão com Huck. Os três indicados à categoria Humorista do Ano fizeram piadas com Géssica Kayane, conhecida nacionalmente por realizar a festa Farofa da Gkay. Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tatá Werneck citaram a paraibana.

Porchat questionou, em homenagem pela morte de Jô Soares, o que o apresentador teria feito ao entrevistar Gkay. "Eu olho o Jô e fico pensando o que ele faria com uma Gkay na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, né?", afirmou.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Porchat explicou que a piada não foi para brincar com a morte de Jô, e sim uma referência à participação de Gkay, que ele nomeia como "horrível", no programa Lady Night, apresentado pela Tatá Werneck.

“A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Eu não sei se vocês viram; vale a pena ver. Foi uma participação estranhíssima, caótica, ela deu uma entrevista em que ela babava água, ela saía correndo. A Tatá ficou apavorada e todo mundo viu isso. Todo mundo riu e todo mundo falou, ‘Meu Deus, que loucura! Que que essa menina tem? Por que que ela fez isso? Por que que ela pirou?’. No Melhores do Ano, o que eu falei? ‘Meu Deus, imagina entrevistar a Gkay, nem o Jô ia conseguir isso, que loucura’.