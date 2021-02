Globo define retorno da novela 'Amor de Mãe' para 1º de março

Fora do ar há quase um ano, a novela Amor de Mãe voltará a ser exibida na Globo a partir de 1º de março. A transmissão parou por conta da interrupção das gravações devido à pandemia de covid-19.

Por duas semanas, a Globo vai exibir uma edição compacta de Amor de Mãe, que vai dividir o horário nobre com a reta final de A Força do Querer, novela que está sendo reprisada no momento. Depois desse resumo com fatos principais, os inéditos começam a ser exibidos no dia 15 de março.

A novela vai continunar a mostrar a busca de Lurdes (Regina Casé) pelo filho desaparecido, Domenico, que foi criado como Danilo (Chay Suede) por Thelma (Adriano Esteves). A comerciante virou a vilã da novela nos últimos capítulos exibidos em março. Ela assassinou uma testemunha que poderia expor o seu grande segredo: que Danilo não é seu filho biológico, e na verdade foi comprado por ela.

O desfecho da trama, segundo o Notícias da TV, vai incluir o sequestro de um bebê, fuga da polícia e ventual prisão de Thelma.

As gravações do final da novela aconteceram de agosto a novembro do ano passado, seguindo protocolos de segurança. Serão somente 23 episódios inéditos nessa última fase. A produção cortou 30 episódios, já que a previsão era de totalizar 155.