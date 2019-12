Goleiro Jean, do São Paulo, é preso nos EUA acusado de agredir esposa

O goleiro Jean, do São Paulo, foi detido nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (18) acusado de agredir a esposa Milena Bemfica em Orlando, onde o casal passa férias com as duas filhas. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

A ficha de Jean consta no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, no estado da Flórida. Ele foi fichado por violência doméstica às 7h27 no horário local (9h27 no fuso de Brasília).

Ficha da detenção do goleiro Jean nos EUA (Reprodução)

Milena gravou vídeos em sua conta pessoal do Instagram, na madrugada desta quarta, denunciando agressões físicas que atribui ao marido. Com o rosto machucado, ela afirmou que estava trancada em um banheiro do hotel onde os dois passam férias.

"Eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater, gente, socorro", contou Milena através da rede social.





Além disso, a moça também publicou um trecho da conversa entre ela e Jean na mesma rede social. Segundo Milena, o goleiro estaria lhe fazendo pressão psicológica em retaliação às denúncias. "Parabéns. Terminou com minha carreira. E suas filhas vão passar fome", escreveu Jean.

Minutos após a publicação dos vídeos e da captura de tela com a conversa entre os dois, Milena apagou os "stories". Depois, ela publicou um novo vídeo afirmando que está sem celular e em outro lugar, distante do marido, e na companhia das filhas.

“Eu estou com as meninas. E está tudo bem (...). Depois eu vou me pronunciar, só estou falando porque tem muita gente falando comigo e eu não tenho como responder. Eu não tenho WhatsApp, estou tipo incomunicável, mas está tudo bem”, afirmou em vídeo.

Milena mostra o rosto inchado (Reprodução/Instagram)

O São Paulo publicou uma nota oficial às 9h41, possivelmente antes de tomar conhecimento da detenção do atleta, que ocorreu apenas 14 minutos antes. No texto, o clube paulista afirma: "O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles".

O assunto entrou no topo da lista dos mais comentados no Twitter mundialmente na manhã desta quarta-feira. Jean tem 24 anos e começou a carreira no Bahia, de onde foi vendido para o clube paulista em dezembro de 2017.