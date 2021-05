Governo baiano inaugura complexo esportivo e praça em Jequié

O governador Rui Costa esteve em Jequié, nesta terça-feira (11) para entregar o Complexo Esportivo Educacional do município, que contou com investimento de R$ 3,9 milhões e foi construído pela Secretaria da Educação do Estado. A estrutura conta com campo society, pista de atletismo, quadra de voleibol de areia, pista de salto, vestiários, piscina e ginásio esportivo.

"Esse já é o terceiro complexo esportivo que eu entrego na Bahia. Vários outros estão com obras em processo de andamento ou em fase de conclusão, e alguns estão com obras para serem iniciadas. O objetivo desse tipo de equipamento é estimular a prática esportiva dos estudantes das redes municipal e estadual de ensino, pois acredito que, assim como a cultura, a arte e a educação, o esporte abre os horizontes da nossa juventude, guiando para seguirem a estrada do bem", afirmou o governador.

Também foi entregue por Rui Costa a Praça Jitaúna/ Praça dos Esportes, que foi rebatizada com o nome Santa Dulce dos Pobres, em homenagem ao anjo bom da Bahia. O equipamento faz parte das obras de requalificação urbana da Avenida Tote Lomanto e seu entroncamento com a BR-116. A obra, executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e realizada em uma área de 890 metros quadrados, teve um investimento de R$ 425 mil.

A agenda incluiu visita às obras de pavimentação em trecho da BR-330, onde fica o acesso ao Conjunto Penitenciário Estadual. A intervenção conta com recursos de mais de R$ 2,2 milhões. Rui também visitou as obras de implantação da nova ponte sobre o Rio de Contas e requalificação do entorno. Mais de R$ 25,5 milhões estão sendo investidos nas obras.

Por fim, o governador autorizou a publicação de edital de licitação para requalificação do campo do bairro Joaquim Romão e a construção de areninha de grama sintética no Centro Social Urbano (CSU), do bairro Jequiezinho, além de ter assinado ordem de serviço para que sejam realizadas melhorias nas estações de tratamento de água de Criciúma e de Água da Pedra e assinou editais de licitações destinadas ao município.