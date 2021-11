Governo do Estado não planejou o que fará com acervo do Arquivo Público após leilão

Acontece às 10h desta terça-feira (9) o leilão da Quinta do Tanque, imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) onde fica o Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb). O lance inicial está em R$ 5.000.000,00, mas o imóvel é avaliado em até R$ 12.575.829,62, segundo o site Cravo Leilões. O local é de responsabilidade do Governo do Estado, que afirmou que ainda não possui planejamento para o futuro do acervo de 40 milhões de documentos, que não faz parte do leilão.

O imóvel pertencia à antiga Bahiatursa (Empresa de Turismo da Bahia S.A.) e foi penhorado por conta de uma dívida da empresa com o escritório de arquitetura TGF Arquitetos Ltda. Com a extinção da Bahiatursa (Lei nº 13.204/2014), suas funções foram assumidas pela Secretaria de Turismo e o Estado da Bahia ingressou na ação da dívida, representado pela Procuradoria Geral do Estado.

O tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural. Tanto locais públicos quanto privados podem ser tombados, desde que sejam vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil, tenham excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico e sua conservação seja de interesse público.

Um patrimônio público tombado não pode ser alienado, ou seja, ter sua propriedade transferida, o que inclui o caso de um leilão. É o que prevê o art. 11 do Decreto-Lei nº 25/1937, que proíbe a venda de imóveis públicos tombados a agentes privados: “as coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades”. O superintendente do Iphan na Bahia, Bruno Tavares, no entanto, explica por que a Quinta do Tanque está sendo leiloada.

“Houve uma consulta ao Iphan sobre a existência de algum empecilho para o leilão, mas o imóvel pertencia à Bahiatursa, uma sociedade de economia mista, uma empresa privada com participação do estado. Então, nesses casos, o Iphan não interfere na propriedade e o tombamento não limita o exercício de propriedade”, afirma.

Segundo o superintendente do Iphan, mesmo com o leilão, o prédio continuará tombado e o órgão manterá a fiscalização sobre a preservação do local. “A transferência de titularidade não tem nenhuma interferência no tombamento; quem quer que seja o arrematador do leilão vai precisar seguir as regras impostas pelo Iphan e pelo tombamento, preservando o edifício e suas características originais. Qualquer intervenção vai continuar necessitando de anuência prévia do Iphan com apresentação do projeto e o Iphan continuará observando o estado de preservação do imóvel”, acrescenta Tavares.

O local

O prédio que abriga o Arquivo Público foi construído no século XVI para ser a residência de padres jesuítas - por isso ele é conhecido como Solar da Quinta dos Padres ou Quinta do Tanque. Lá, o padre Antônio Vieira escreveu muitos dos seus sermões. Depois de servir de casa de repouso para os jesuítas, o Solar passou por obras no século XVIII que o transformaram em um centro onde eram confinadas pessoas com hanseníase. No século XIX, o prédio passou por novas reformas.

O imóvel foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1949. Desde 1980, o Apeb, criado em 1890 pelo então Governador do Estado da Bahia Manoel Victorino Pereira, está sediado no endereço. Pouco a pouco, tornou-se a meca dos pesquisadores baianos.

(Marina Silva/CORREIO)

O Apeb é a segunda maior instituição arquivística do país e está entre as maiores do mundo, abrigando arquivos históricos originados entre os séculos XV e XIX. Ele armazena cerca de 40 milhões de documentos que, se organizados de maneira linear no chão, formariam um caminho de sete quilômetros.

Entre o acervo, há destaque para os manuscritos e impressos originais, produzidos, recebidos e acumulados quando Salvador foi a capital do Brasil, de 1549 a 1763. Além disso, lá está, também, o catálogo de documentos manuscritos “avulsos” da Capitania da Bahia, em dois volumes, que contam a história da independência do Brasil na Bahia. O Apeb ficou fechado para reformas desde janeiro de 2019 e foi reaberto em novembro do ano passado para consulta de estudantes e pesquisadores.

O leilão

O leilão online acontece através do site da casa de leilões Cravo Leilões. Os lances podem ser dados até às 10h desta terça. Se a tentativa não for bem sucedida, o imóvel será novamente apregoado no dia 17 de janeiro de 2022 e, não havendo lances, ocorrerá uma segunda etapa no dia 8 de fevereiro. Um primeiro leilão foi feito no dia 18 de outubro deste ano, sem sucesso.

Para dar lances, é preciso se cadastrar na plataforma. A qualquer momento o leiloeiro anunciará aos presentes e na internet a finalização do pregão através do termo "DOU-LHE DUAS". Com isto iniciar-se-á uma contagem regressiva de 15 segundos, e ao término desta contagem e mediante ordem do leiloeiro o sistema anunciará o encerramento do leilão, e logo em seguida "Encerrado" ou "Sem Licitante". Entretanto, se nesse ínterim for ofertado algum lance o sistema voltará à contagem regressiva de 15 segundos (DOU-LHE DUAS).

A notícia do leilão, que pegou até funcionários do local de surpresa, provocou uma enxurrada de notas de repúdio emitidas por entidades de arquitetos e arquivistas ligados ao patrimônio e à Universidade Federal da Bahia (Ufba). O professor adjunto e diretor da Faculdade de Arquitetura da Ufba, Sergio Ekerman, afirmou que a Quinta do Tanque é “um exemplar arquitetônico notável”, com “enorme mérito plástico e construtivo e importância histórica ímpar”.

Ekerman acrescenta que a permanência da tutela do Iphan é fundamental, mas não extingue a preocupação. “O que traz grande consternação é a possibilidade da perda da gestão e acesso público sobre o edifício, o que também teria como consequência saída do Arquivo Público do Estado, uso social que nos últimos 40 anos garantiu a conservação e utilização saudável da Quinta do Tanque. Seja consolidando intervenções que foram realizadas pelo próprio Estado nos anos setenta, e que salvaram o imóvel da ruína, seja por obras de reforma e adequação recentemente terminadas, ainda em 2020, com significativos investimentos”, coloca.

“Em momento de graves ataques à cultura e ao patrimônio nacional, é absolutamente lamentável que um bem desta natureza possa estar sob ameaça de privatização ou alienação, impedindo eventualmente a fruição do público e colocando em risco o funcionamento de uma das mais importantes instituições culturais do Estado da Bahia”, acrescenta.

O presidente do IAB- Bahia (Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Bahia) Luiz Antonio de Souza, reforçou a importância do local e defendeu o cancelamento do leilão. “O Arquivo Público do Estado da Bahia ultrapassa o estado, os documentos custodiados interessam ao mundo todo. Esse leilão é algo extremamente singular e raro. O imóvel é impenhorável porque faz parte do patrimônio nacional e é algo público. Isso nos deixa preocupados porque, se houver o leilão e uma empresa privada arrematar, como fica o imóvel? Será que esse privado vai ter compromisso? Como fica o acervo do Arquivo Público?”, questionou.

A dívida

O terreno da Quinta do Tanque é um dos itens que estão penhorados em um processo judicial contra a Bahiatursa movido pelo escritório TGF Arquitetos Ltda. Segundo comunicado da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA), o imbróglio começou em 1990, quando a ação foi movida na 3ª Vara Cível da Capital pelo escritório. O pedido era de indenização pelo não pagamento de projetos entregues à Bahiatursa que, na época, alegou a inexistência de contrato e disse que os projetos tinham sido apresentados espontaneamente.



A ação foi julgada e foi realizado um acordo entre as partes em 1991, que, entretanto, não teria sido cumprido, conforme alegação do escritório de arquitetura. Em 2005, a Bahiatursa ofereceu à penhora alguns de seus imóveis, incluindo a Quinta do Tanque. O edital do leilão prevê também agora a venda de um terreno para construção de 4.160,00 m², na Rua Dr. Walter Brandão da Silva, na cidade de Piritiba, na Bahia, avaliado em R$ 2.094.946,76.

Em nota, o Estado da Bahia afirmou que, através da PGE-BA, “tem apresentado sucessivas manifestações no processo no sentido de preservar o patrimônio público, sem lograr êxito. A empresa autora da ação solicitou o leilão do bem, que foi deferido pelo Juízo, tendo o Estado apresentado medidas judiciais visando evitar a sua realização. Portanto, o leilão não é promovido pelo Estado, mas por ordem judicial”.

O comunicado ainda lamenta que “por sucessivos equívocos”, uma suposta falta de pagamento de esboços de projetos tenha se transformado em “uma ação milionária” e afirma que o Governo Estadual “adotará todas as medidas para que o imóvel, de inestimável valor histórico e cultural, retorne ao patrimônio público em propriedade plena, sem ônus algum”.

A atual Bahiatursa (Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia), vinculada à Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) foi procurada, mas informaram que não tem relação com o caso. A Fundação Pedro Calmon, que administra o Arquivo Público, não respondeu ao contato. A Setur e a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) também foram procuradas e disseram que o posicionamento sobre o caso cabe à PGE.

A PGE afirmou, em nota, em nome do Governo do Estado, que a Fundação “aguarda os desdobramentos da ação judicial, mas não trabalha com a hipótese de transferência do acervo”. O comunicado ainda acrescenta que o leilão judicial “representa um retrocesso cultural uma vez que a transferência para o privado para fazer frente a uma dívida desta natureza afronta os valores históricos da Bahia”.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro