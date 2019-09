Grávida, Laura Neiva usa óleo de canabidiol para tratar epilepsia

Grávida da primeira filha, a atriz e modelo Laura Neiva, 25 anos, está tratando de uma epilepsia congênita. No tratamento, ela usa um remédio e inseriu o óleo de canabidiol, proveniente da Cannabis sativa, planta que dá origem à maconha, há pouco tempo.

“Descobri que sou epilética há sete anos. Estava com o meu ex-namorado [o apresentador Felipe Solari] em casa e tive uma convulsão. Ele me levou para o hospital e fui diagnosticada como epilética congênita”, contou, em entrevista à revista Marie Clarie.

Além de convulsões, ela tem crises de ausência, que são pequenos lapsos de consciência que podem durar entre 5 e 30 segundos. "Tenho desde pequena, mas não sabia explicar para minha mãe o que era. Só depois que tive a primeira convulsão que liguei os pontos. Tive pouquíssimas convulsões durante a gravidez, mas crises de ausência tenho toda semana, enquanto não grávida tinha uma vez por mês", explica.

Laura iniciou o tratamento com o canabidiol após incentivo do padrasto, e também passou a usar o óleo com o cachorro de estimação, que sofre com a mesma doença da tutora. “Um dos meus cachorros, o Jefinho, é epilético. Ele também tem outros problemas neurológicos e vivia praticamente em estado vegetativo. Decidimos tratá-lo com CBD e, desde então, passou a latir, pedir carinho, tem mais fome, brinca... Foi incrível”, comemora.

Por enquanto, Laura disse que não sentiu diferença com o uso do óleo. “Para saber os reais efeitos do CBD, teria que parar de tomar meu remédio e não o fiz. Conversei com meu médico e ele achou melhor continuar tudo igual durante a gravidez”, explica.

Apesar dos sintomas, como vômitos e enjoos, atriz disse que está curtindo a gravidez. “Acho divertido ter um bebê se mexendo dentro de mim. Sei que vou amá-la, não tenho a menor dúvida, mas ainda não posso dizer ‘amo minha filha’, é uma construção do dia a dia. Tem gente que tem essa sensação de criar laços logo no início. Para mim, acho engraçado e prazeroso o momento. Estou curtindo cada dia, cada avanço.”