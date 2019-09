Grávida, Marília Mendonça cai em escada durante gravação na Globo

Foto: Reprodução/Instagram

No quinto mês de gestação, a cantora sertaneja Marília Mendonça levou um grande susto na tarde desta quarta-feira (25) durante a gravação do programa 'Só Toca Top', da TV Globo. A artista levou um tombo quando entrava cantando no palco e caiu de bumbum nos degraus de uma escada.

Após o incidente, a gravação parou imediatamente para que Marília fosse socorrida pelos médicos da Globo.

Ainda bem que tudo não passou de um susto mesmo e ela logo se restabeleceu.

Segundo o jornal O Dia, Marília levantou rindo da situação e pediu para gravar de novo a canção.

Ainda conforme o jornal, a cantora está bem, mas deixou a produção da TV e da própria Marília bastante preocupados. A TV Globo não se posicionou sobre o assunto.