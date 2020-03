Guia de autocuidado contra o coronavírus: saiba o que fazer para evitar a doença

A disseminação do coronavírus assusta o mundo, mas alguns hábitos podem ajudar a combater a Covid-19 e evitar novos casos. Saiba o que fazer para ficar longe da doença.

CUIDADOS COM AS MÃOS

1. Lave as mãos até o pulso com água e sabão antes de sair de casa, por pelo menos 20 segundos - uma dica para controlar esse tempo é cantar ‘Parabéns’ duas vezes. Se não tiver água, use álcool gel 70% - que, aliás, está sumindo das prateleiras.

(Ilustrações: Morgana Miranda/CORREIO)

2. A lavagem das mãos deve contemplar a palma, o dorso, os punhos, entre os dedos, o polegar e as unhas.

3. Repita o processo diversas vezes no decorrer do dia, principalmente antes de pegar em alimentos.

4. Evite tocar nos próprios olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam lavadas.

5. Lave as mãos depois de tocar em maçanetas e outras superfícies de uso compartilhado.

TRANSPORTE

6. No ônibus, o melhor é manter a janela aberta para evitar a concentração do vírus. Limpe as mãos depois de segurar nas barras e corrimãos.

7. No carro, desligue o ar-condicionado e abra as janelas para evitar a concentração do vírus.

RELAÇÕES PESSOAIS

8. Na escola e no trabalho, fale sem tocar. Cumprimentos de mãos, abraços ou beijos no rosto devem ser substituídos por acenos.

9. Mantenha distância de 1 metro entre as pessoas, principalmente das que estiverem doentes.

10. Fique sempre atento a quem está ao seu lado, e evite tocar nos mesmos locais de quem está com sintomas de doenças respiratórias.

11. Se houver idosos ou pessoas com doenças respiratórias no imóvel, não os cumprimente até estar higienizado.

12. Evite shows e eventos com aglomerações de pessoas.

HIGIENE

13. Quando chegar em casa, tome logo banho e troque de roupa.

14. Em casa, limpe e desinfete objetos e superfícies tocadas com frequência, como celular, móveis etc.

15. Se ficar doente, fique em casa. Se não for possível, lembre-se de usar máscaras.

16. Sempre que for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço descartável ou com o braço.

17. Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão de contato e de gotículas, como máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção.

SUSPEITA E TRATAMENTO

18. Caso tenha viajado para áreas de risco, tido contato com alguém que esteve nesses locais ou com alguém já contaminado, procure um médico e monitore os sintomas.

19. Observe. Os sintomas levam até 14 dias para se manifestar e os mais comuns são febre, tosse, e dificuldade para respirar.

20. Os casos graves são encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Na Bahia, essa unidade é o Instituto Couto Maia.

21. Nos casos menos graves são adotadas medidas de precaução domiciliar, como repouso e consumo de bastante água, além de medicamento para dor e febre, e banho quente.

22. Pessoas em isolamento domiciliar não devem ter contato com outras, não podem sair de casa nem compartilhar objetos pessoais. O tempo de recuperação varia.

23. Fique hidratado e bem alimentado para ajudar a reforçar o sistema imunológico.

Fontes: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e especialistas: Andréa Monteiro de Amorim (doutora em Saúde Pública e professora da UniFTC) e Almerio Machado Júnior (pneumologista e professor da Escola Bahiana de Medicina).

