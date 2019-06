Guia: informações úteis para assistir a Brasil x Venezuela

Salvador é uma das cinco sedes da Copa América e recebe, nesta terça-feira (18), a Seleção Brasileira, que enfrenta a Venezuela às 21h30, na Fonte Nova. Para facilitar a vida do torcedor que mora ou está na capital baiana, o CORREIO montou um guia com as principais informações de serviço. A seguir, é possível saber quais jogos serão disputados na cidade, como ficará o trânsito, as opções extras de transporte para ir ao estádio, detalhes sobre compra e retirada de ingressos, além de shows e opções para assistir às partidas pela televisão.





JOGOS DO BRASIL

14/6 Brasil 3x0 Bolívia - Morumbi, em São Paulo

18/6 Brasil x Venezuela - 21h30 - Fonte Nova, em Salvador

22/6 Brasil x Peru - 16h - Arena Corinthians, em São Paulo

O calendário a partir das quartas de final depende da classificação na fase de grupos.

Daniel Alves é o capitão da Seleção (Foto: Juan Mabromata / AFP)

INGRESSOS

Onde retirar:

O único ponto de retirada de ingressos em Salvador fica no Shopping Bela Vista, aberto das 10h às 20h, nos sete dias da semana, inclusive feriados. O bilhete pode ser retirado até o término da partida para a qual se refere.

Para a retirada, o torcedor deve levar impresso o voucher gerado no ato da compra, apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de crédito utilizado. Se for meia-entrada, também é preciso apresentar um documento que ateste a categoria. O mesmo vale para gratuidade.

O ingresso só será entregue ao titular da compra ou a terceiros que apresentem procuração e documentos do titular.

Ainda tem ingresso para Brasil x Venezuela?

Não. De acordo com o site oficial, estão esgotados. Restam ingressos para os três jogos seguintes em Salvador:

21/6 Equador x Chile - 20h - Fase de grupos

23/6 Colômbia x Paraguai - 16h - Fase de grupos

29/6 Quartas de final (1ºC x 3ºA/B) - 16h

Onde comprar (demais jogos):

Na loja do Shopping Bela Vista ou através do site oficial da Copa América. O limite é de cinco ingressos por partida, para até sete jogos. A venda no dia das partidas se encerrará no horário previsto para a abertura dos portões nos estádios.

Loja para compra e retirada de ingressos fica no Shopping Bela Vista (Foto: Perla Ribeiro / CORREIO)

JOGOS NA FONTE NOVA

15/6 Argentina 0x2 Colômbia - Fase de grupos

18/6 Brasil x Venezuela - 21h30 - Fase de grupos

21/6 Equador x Chile - 20h - Fase de grupos

23/6 Colômbia x Paraguai - 16h - Fase de grupos

29/6 Quartas de final (1ºC x 3ºA/B) - 16h

Argentina de Messi foi derrotada pela Colômbia de Sánchez e Uribe na Fonte Nova (Foto: Mauro Akin Nassor / CORREIO)

TRANSPORTE

Metrô

Nesta terça, dia de Brasil x Venezuela, que começa às 21h30, a estação Campo da Pólvora terá horário estendido até 0h30 para facilitar o retorno dos torcedores para casa. A estação fica a 400m da Fonte Nova. A tarifa do metrô custa R$ 3,70. Vale lembrar que o sistema de metrô é integrado com o de ônibus.

Ônibus

As linhas que circulam pela orla e Centro terão o atendimento reforçado. Nos dias de jogos, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá disponibilizar 13 coletivos da frota reguladora, distribuídos nas estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Esses ônibus ficarão à disposição da fiscalização no terminal a partir de duas horas antes e finalizando duas horas após cada partida.

Linhas que terão atendimento reforçado:

1001 - Aeroporto/Praça da Sé

1002 - Aeroporto/Campo Grande

1003 - Aeroporto/Lapa

S043 - Aeroporto/Praça da Sé

1126 - Narandiba/Doron/Barra R2

1034 - Parque São Cristóvão/Barroquinha

1078 - Estação Mussurunga/Praia do Flamengo R1

1079 - Estação Mussurunga/Praia do Flamengo R2

Expresso Copa América

Além do sistema convencional, há também a opção do Expresso Copa América, no Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping. O serviço com linhas exclusivas para a Fonte Nova funcionará no mesmo formato da Copa do Mundo de 2014 e do Carnaval.

Cada cartão de acesso custa R$ 5 e é vendido dentro dos shoppings. A viagem custa R$ 10 por trecho. Ou seja, total de R$ 25 ida e volta no primeiro dia de uso. Nos demais, basta fazer a recarga do cartão (R$ 20 ida e volta). A taxa de estacionamento nos shoppings já está inclusa, e o usuário deve sinalizar que deseja utilizar o benefício para retirar o voucher com a isenção da taxa.

O serviço começa quatro horas antes das partidas e encerra duas horas depois. Funciona no sistema bate-volta, com saídas a cada 20 minutos em média. As linhas sairão dos shoppings citados direto para a Arena Fonte Nova, com parada somente no Dique do Tororó.

Quem ainda possui o cartão do Carnaval não precisa comprar outro; basta fazer a recarga para o dia utilizado. Criança a partir de 3 anos paga.

Mototáxi

Cerca de 1,2 mil mototaxistas regulamentados ficarão disponíveis nos pontos do Jardim Baiano (parte baixa da ladeira) e Avenida Joana Angélica (em frente ao Supermercado Bompreço).

Imagem mostra os cartões do Expresso Copa América, que sairá de dois shoppings em direção à Fonte Nova (Foto: Divulgação)

TRÂNSITO

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) preparou um esquema especial em que será criado um perímetro de segurança no entorno da Fonte Nova três horas antes do início das partidas, abrangendo as seguintes vias:

- Av. Joana Angélica (trecho entre a Rua do Carro e a Rua Santa Clara - Desterro);

- Ladeira da Fonte das Pedras;

- Av. Presidente Costa e Silva;

- Rua Professora Anfrísia Santiago;

- Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira (Ladeira da Telebahia - Jardim Baiano).

Os moradores da região terão acesso mediante apresentação de comprovante de residência original.

Bell Marques fará show no Farol da Barra (Foto: Divulgação)

SHOW E TELÃO NA BARRA

Quem não vai à Fonte Nova, mas quer entrar no clima da Copa América 2019 e assistir aos jogos de galera, basta ir ao Farol da Barra. Evento oficial da Conmebol, a Arena Nº1 Brahma é um espaço montado no cartão postal, onde os jogos da seleção brasileira serão transmitidos em um telão de LED, de 6m por 3m. A estrutura tem capacidade para 10 mil pessoas, com bares e ambulantes internos credenciados, além de foodtrucks.

Nessa terça (18), os portões abrem às 17h30 e a primeira atração é o DJ Ober. Na sequência, por volta das 19h30, Bell Marques vai comandar a festa em um trio elétrico. A atração musical será encerrada 15 minutos antes do jogo, quando o telão será ligado. Brasil x Venezuela começa às 21h30.









NA TELEVISÃO

Globo e SporTV transmitirão as partidas. O canal aberto exibe os jogos do Brasil e mais quatro partidas (Argentina x Paraguai, Uruguai 4x0 Equador, Catar x Argentina e uma das quartas de final). O canal fechado transmite todos os 26 confrontos do torneio.