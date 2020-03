Guilherme diz que Victor Hugo distorceu o que ele disse no BBB20

O ex-BBB Guilherme Napolitano revelou que estava chateado com o também ex-BBB Victor Hugo, eliminado nessa terça0-feira (10). Segundo ele, VH distorceu o que ele tinha contado para Pyong sobre não ter um relacionamento amoroso na casa.

"Fiquei sabendo esses dias de uma coisa que me chateou muito. Eu contei para o Pyong que meu assessor tinha aconselhado a não formar casal. Um dia, o Victor falou para mim que o Pyong tinha dito para ele o contrário. E não deixou que eu e a Gabi falássemos sobre o assunto com o Pyong. Ele disse: 'Não quero que você vá falar com ele, isso vai me prejudicar'. Porque seria a palavra de um contra a do outro. E eu preferi acreditar no Victor Hugo porque ele estava me ajudando muito lá dentro, é um cara do bem", contou Guilherme, em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

No entanto, ele se arrependeu de ter confiado no brother. "Acabei dando ouvidos a ele e me prejudiquei no sentido de achar que foi o Pyong, mas foi o Victor que distorceu a história. Se eu estivesse na casa hoje, teria feito o que a Gabi fez, teria ido falar com o Pyong. Foi um erro, não tirei a história a limpo, quis acreditar no Victor. Gabi falou com o Pyong e ele confirmou a versão que dei a ele", concluiu.

Guilherme disse que quer conversar com os colegas de confinamento. "Não tem ninguém de quem eu não queira ser amigo. Mas vou levar um tempo para saber a hora certa de conversar com alguns. O Petrix, por exemplo. Ele foi um cara com quem me chateei lá dentro. Eu não conseguia sentir que era recíproco o carinho que tinha por ele, só às vezes. Vou deixar acontecer. Na hora em que achar que vai ser bom para mim, vou falar com as pessoas".