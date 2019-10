Gusttavo Lima compra novo jatinho avaliado em mais de R$ 40 milhões

Para ajudar no transporte entre seus shows, o cantor Gusttavo Lima comprou um jatinho do modelo Gulfstream G100, avaliado em mais de R$ 40 milhões. De acordo com o colunista Leo DIas, a assessoria de imprensa apenas informou que é uma nova aquisição do sertanejo.

A nova aeronave do sertanejo é um jatinho bimotor que pesa cerca de seis toneladas e pode chegar a 874 Km/h. Este modelo também é utilizado, por exemplo, pela Força Aérea dos Estados Unidos.

Entretanto, ainda de acordo com Leo Dias, apesar de o modelo zero-quilômetro do Gulfstream G100 ser avaliado em mais de 40 milhões, ele não desembolsou toda essa grana, já que o jatinho adquirido por Gusttavo Lima é usado.

A compra deste jatinho por Gusttavo Lima é na verdade uma troca, já que este não é o primeiro avião do cantor. Antes ele tinham um avião no modelo EMB 135 da Embraer, que também, quando novo, pode chegar a custar R$ 35 milhões.

O sertanejo já declarou em diversas entrevistas que sempre faz questão de tentar voltar para casa após os shows, principalmente por causa dos dois filhos pequenos, e o avião facilita e traz conforto ao cantor.